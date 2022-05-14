中職》要退就退！郭泓志當「網紅」分享KUO式哲學

郭泓志。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「不死鳥」郭泓志自2018年10月投完中職生涯最後一役後，近年除了經營健身房事業，也積極走訪基層球隊，如今更在YouTube設立個人頻道「郭董懂不懂」，今天（14日）上架的最新影片就是他去陽明高中棒球隊進行教學指導，並期許球員都能「當自己的教練」。

郭泓志目前在家鄉台南開設兩家健身中心，除了2015年就設立的「斯博森運動會館」，今年更砸下約700萬成立「外國人運動生活美學館」，希望透過科學化的訓練方式，將正確的觀念宣導出去。

請繼續往下閱讀...

除了實體的健身中心，郭泓志之前就會將一些技術性的影片放上YouTube，希望透過網路的力量宣傳，只可惜觀看的人並不多，如今他開設個人頻道當起網紅，希望在影片中結合更生活化的東西，讓更多的人有興趣可以訂閱，像日前他已放上自己和外甥林振緯的影片，要告訴大家「160公里火球男」是怎麼訓練出來的?

在今天釋出的最新影片，郭泓志和團隊走訪陽明高中，親自指導棒球隊基本功，有球員就分享：「郭教練強調我們要怎麼去當自己的教練，把學到的東西當成自己的東西。」陽明高中教練李杜宏也表示，在玉山盃之前，透過郭泓志的團隊幫助球員在肌力、身體素質提升，或是運動原理瞭解得更透徹，進而在比賽取得更好的成績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法