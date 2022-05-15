德保拉先發對決威迪茲 今日賽事預告與轉播

德保拉。（資料照，記者陳志曲攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今天大聯盟有三場賽事轉播，第一場由洋基對決白襪，洋基先發派出蒙哥馬利（Jordan Montgomery）強碰白襪前塞揚左投凱可（Dallas Keuchel），第二場則是由天使對決運動家，最後一場則是費城人跟道奇，道奇由烏里耶斯（Julio Urias）掛帥先發，碰上火力凶猛的費城人，誰能贏下勝利呢?喜愛大聯盟的球迷朋友別錯過轉播囉！

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中職部分也有兩場賽事轉播，第一場是樂天桃猿對決統一獅，樂天桃猿將派出索沙對決統一獅布雷克，上場比賽索沙投出了六局僅獅一分的好表現，能否延續好手感，封鎖住獅隊的打線呢?第二場中信兄弟對決富邦悍將，中信兄弟將派出德保拉對決威迪茲，哪一隊能取勝呢？別忘了鎖定轉播囉！

MLB

07:00 洋基@白襪 華視

09:30 天使@運動家 緯來體育

10:00 費城人@道奇 愛爾達體育2台

中職

17:05 樂天桃猿@統一獅 ELEVENSPORTS1、愛爾達體育1台

17:05 中信兄弟@富邦悍將 MOMOTV、愛爾達體育2台

PLG

17:00 夢想家vs.勇士 和平籃球館

19:30 攻城獅vs.國王 新莊體育館 轉播：民視第一台

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