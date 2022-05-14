網球》狂！波蘭天才少女27連勝 追平天后小威紀錄

史薇泰格。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕法網紅土大滿貫暖身的羅馬網賽，當今球后史薇泰格（Iga Swiatek）贏球氣勢無法擋，女單4強乘勝追擊，6：2、6：1再退白俄羅斯第3種子莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），20歲波蘭「天才少女」締造超狂27連勝，連2年殺入決戰，衛冕只差最後一步。

2020年法網爆冷封后的史薇泰格，成為本賽季手感最火燙的女將，從2月起杜哈、印地安泉、邁阿密、斯圖加特，她已勢如破竹橫掃4座金盃，馬德里休兵後再出發，「天才少女」又連闖4關，追平2014至15年美國傳奇天后小威廉絲（Serena Williams）的27連勝，並列職業女網2000年以來第4長紀錄。這位頭號種子也繼2017年羅馬尼亞名將哈勒普（Simona Halep）後， 榮膺第一位單季四度WTA千分大賽爭后的球星。

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「在我們日復一日比賽中，真的沒時間慶祝。」準備在義大利首都連莊的史薇泰格強調，選手打完一場，就得為下一場備戰，非常辛苦忙碌，「但我知道，為自己感到驕傲之後，肯定有時間思考。我不斷讓自己感到驚訝，可以做得越來越好。感覺現在真的可以相信，天空才是極限了，這當然是有趣的部分。」

莎芭蓮卡。（法新社）

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