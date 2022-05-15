優霸盃》好想贏南韓！中國女將重蹈12年前覆轍

王祉怡。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕優霸盃世界羽球女子團體錦標賽昨日曼谷決戰，眾星雲集的中國衛冕軍被爆出冷門，總比分2：3不敵老冤家南韓，讓12年前噩夢再度上演，加上先前湯姆斯盃世界男團錦標賽8強止步，這已是26年來首度湯優盃中國男、女隊伍都未能奪得冠軍。

據《網易體育》等中媒報導，本屆優霸盃壓軸遭遇南韓，中國隊原本勝券在握，尤其東京奧運金牌陳雨菲女單驚險率先搶勝，全隊士氣大振，儘管奧運女雙銀牌、世界排名第1的陳清晨／賈一凡跌破專家眼鏡慘遭逆轉，但何冰嬌出馬仍搶得聽牌優勢。不料緊接著黃東萍／李汶妹直落2失利，導致壓力完全推給第5點單打，結果新科亞錦賽金牌王祉怡歷經苦戰，決勝局氣力放盡大崩盤，冠軍拱手讓給南韓。

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回顧2010年優霸盃，當時衝擊7連冠的中國娘子軍，同樣決賽強碰南韓，王儀涵出師不利，馬晉／王曉理雙打也輸掉，雖然汪鑫直落2開胡，但是杜婧／於洋拉鋸3局落敗，仍以1：3繳械，並自1996年以來，14年後首嘗失利滋味，也是首次不敵南韓。之後中國隊重整旗鼓，隨後5屆包辦4冠，僅2018年4強意外不敵泰國隊，直到如今又栽在宿敵南韓拍下，也引發球迷熱議。

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