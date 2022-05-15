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MLB》大谷翔平火力復甦夯長打！ 天使挨再見3分砲吞敗（影音）

2022/05/15 08:08

〔體育中心／綜合報導〕天使今與運動家雙重賽，大谷翔平首戰火力復甦敲出雙安，可惜天使9下晚節不保，被運動家巴雷拉（Luis Barrera）敲出再見3分砲，終場3：4吞敗。

昨日4打數繳白卷的大谷，今擔任第3棒指定打擊，首打席一三壘有人時，敲出滾地球野選上壘，帶有1分打點，幫助球隊先馳得點，3上第二打席，大谷敲出右外野二壘安打，根據數據指出，這支二壘安擊球初速104.1英哩。

大谷翔平。（USA TODAY Sports）

5上第三打席再度敲安，7上身為首名打者上場，敲出滾地球出局，天使該局攻下2分，以3：1領先，9上第五打席大谷選到保送。

9下天使推出終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）關門，雖然很快抓下2出局，但接下來先被敲出長打，又投出保送，之後巴雷拉大棒一揮，敲出再見3分砲，同時也是他的生涯首轟，幫助運動家逆轉天使。

大谷翔平單場4打數敲2安，選到1保送，進帳1分打點，賽後打擊率為0.257。

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