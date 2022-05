MLB》大谷翔平火力復甦夯長打！ 天使挨再見3分砲吞敗（影音）

〔體育中心/綜合報導〕天使今與運動家雙重賽,大谷翔平首戰火力復甦敲出雙安,可惜天使9下晚節不保,被運動家巴雷拉(Luis Barrera)敲出再見3分砲,終場3:4吞敗。

昨日4打數繳白卷的大谷,今擔任第3棒指定打擊,首打席一三壘有人時,敲出滾地球野選上壘,帶有1分打點,幫助球隊先馳得點,3上第二打席,大谷敲出右外野二壘安打,根據數據指出,這支二壘安擊球初速104.1英哩。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平。(USA TODAY Sports)

5上第三打席再度敲安,7上身為首名打者上場,敲出滾地球出局,天使該局攻下2分,以3:1領先,9上第五打席大谷選到保送。

9下天使推出終結者伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)關門,雖然很快抓下2出局,但接下來先被敲出長打,又投出保送,之後巴雷拉大棒一揮,敲出再見3分砲,同時也是他的生涯首轟,幫助運動家逆轉天使。

大谷翔平單場4打數敲2安,選到1保送,進帳1分打點,賽後打擊率為0.257。

The A's walk it off!



Luis Barrera's first big league home run is a 3-run walk off pic.twitter.com/1l075xisLy