優霸盃》史詩級對決苦勝安洗瑩 陳雨菲憶起與戴資穎的經典戰役

陳雨菲昨天在與安洗瑩的高張力體能大戰中逆轉獲勝。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕優霸盃世界羽球女子團體錦標賽昨日落幕，力拚隊史第16冠的中國衛冕軍大爆冷門，以2：3不敵南韓。不過，東奧金牌得主陳雨菲首點與南韓一姐安洗瑩展開驚心動魄的激烈戰役，令人印象深刻，兩人都拚盡全力，陳雨菲最終驚險逆轉勝，賽後她也把此戰與戴資穎交手的奧運金牌戰同列為生涯最瘋狂的比賽之一。

中國世界排名第3的東京奧運金牌陳雨菲在女單第1點與南韓一姐安洗瑩展開史詩級對決，陳雨菲打到腳踝扭傷，安洗瑩則拚到大腿抽筋，兩人榨乾體能憑藉著意志力，鏖戰到最後一刻，歷經1小時31分鐘的高張力持久戰後，陳雨菲化解3個賽末點後，以17：21、21：15、22：20逆轉，為中國女團取得1：0領先，兩人最後也筋疲力竭，雙雙癱倒在地上，熱血對決獲得滿堂彩。

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陳雨菲賽後稱讚安洗瑩是個非常難纏的兢爭者，也是一個偉大的對手，抽筋讓她十分難受，但她還是堅持了下來，她打得比自己還要有耐心，「我一直告訴自己要冷靜，慢慢來，相信自己。」

被問及這場史詩級對決是不是生涯最瘋狂的一場比賽時，陳雨菲坦言可以排在前3，與戴資穎的奧運金牌戰雖然比分膠著，但自己是保持領先的一方，壓力沒有這麼大，此役一直處於落後，所以壓力會比較大。

陳雨菲在去年東京奧運羽球女單金牌戰，以21：18、19：21、21：18擊敗戴資穎，勇奪中國睽違9年的羽球女單金牌。

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