NBA》關鍵搶七大戰 公鹿大將米德爾頓還是不能上

米德爾頓。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿前役原有大好機會在主場終結系列賽，但遭到綠衫軍一哥塔圖姆（Jayson Tatum）力挽狂瀾，將戰線延長至第7戰。雖然此前曾傳出衛冕軍當家二哥米德爾頓（Khris Middleton）復原進度樂觀，不過最新消息指出，他預計無法趕在G7關鍵戰役復出。

米德爾頓首輪G2面對公牛系列賽，不慎扭傷左膝，隨後提前退場未再回歸，經過檢查確定遭逢2級左膝內側副韌帶（MCL）扭傷，將至少休息2至3周。往後比賽都只能在場邊作壁上觀。

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雖然《ESPN》記者溫霍斯特（Brian Windhorst）本周曾透露米德爾頓復原進度樂觀，但事情卻並未如預期發展，普遍都不看好他能在生死第7戰回歸。甚至就算公鹿如願踏過塞爾提克前進東部決賽，米德爾頓也可能無法在系列賽開打時如期上陣。

今年30歲的米德爾頓，過去4年3度入選明星賽，本季66場出賽，場均20.1分、5.4籃板、5.4助攻，並投進2.5顆三分球，少了他的得分挹注也迫使衛冕軍季後賽道路更加崎嶇，不過好在亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出鬼神級數據，加上J.哈勒戴（Jrue Holiday）等人發揮得宜，公鹿仍有機會在缺少二當家情況下再次挺進東部冠軍戰。

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