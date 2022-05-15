MLB》開季打擊率僅1成40 水手大物連2年遭下放

水手外野大物凱蘭尼奇再次遭下放。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕水手今天宣布將去年高居新秀排行榜第4的22歲小將凱蘭尼奇（Jarred Kelenic）下放至3A，這也是他升上大聯盟後，連續2年遭到相同待遇。

凱蘭尼奇2018年選秀會上首輪第6順位中選，不過同年因卡諾（Robinson Cano）及迪亞茲（Edwin Diaz）交易案轉戰水手，隔年在小聯盟大殺四方，並在去年5月登上大聯盟，雖然生涯首安就是一發全壘打，但後續卻陷入嚴重低潮，打擊率不及一成，更曾連39打席無安打，隨後也遭球團下放3A繼續練功。

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經過小聯盟洗禮磨練後，凱蘭尼奇去年季末再次回到大聯盟，並在最後一個月轟出7發全壘打，OPS高達0.804，打出破繭而出氣勢，也使得水手球團對於他下個球季表現寄予厚望。不過好景不常，凱蘭尼奇今年開季表現依然不振，30場出賽僅繳出1成40打擊率、OPS.509，球團也決定將他再次放回3A。

水手教練團也看出凱蘭尼奇在打擊區上有些無所適從，並且缺乏明確的打擊策略，從數據中更可以發現，他在2好球後打擊率更僅0.058，狀態非常掙扎，不過總教練瑟維斯（Scott Servais）也提到，這跟去年所遇到狀況完全不同，今年他變得更加成熟，且正往正確的方向邁進。

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