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MLB》拒當病貓 老虎靠6投聯手完封金鶯取2連勝

2022/05/15 11:49

老虎6名投手聯手完豐金鶯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕開季戰績跌落深淵的老虎，最近找上勝率同樣低於5成的金鶯開刀，雖然皮奈達（Michael Pineda）僅投1.1局就遭強襲球擊中傷退，不過後續上來的5位後援投手力保不失，終場3：0完封對手，取得睽違一個月以來首次2連勝。

2局上，老虎先發投手皮奈達因為遭投手正面強襲球打中右手，造成右手中指骨折提前退場，但接續登板的W.佩雷塔（Wily Peralta）臨危不亂，隨後出賽的後援投手也沒讓對手越雷池一步，全場只被打出4支安打，未失任何一分。

皮奈達僅投1.1局傷退。（美聯社）

老虎開季戰績低迷源於打擊端表現慘澹，場均得不超過3分導致想要贏球更加艱辛，雖然今天打者群也僅揮出7支安打，不過汽車城適時把握得分機會。2局下，史構普敲出（Jonathan Schoop）二壘安打，並靠著對手失誤攻佔三壘，隨後高飛犧牲打護送先馳得點，捕手哈斯（Eric Haase）、卡斯楚（Willi Castro）也接連在比賽中後段開轟，為球隊送上保險分。

老虎贏球後近期取得2連勝，這也是汽車城自從4月14、15日擊敗皇家後再次取得連勝，明天將挑戰橫掃金鶯，迎接本季最長連勝。

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