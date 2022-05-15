晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基守護神9下砸鍋！ 挨白襪再見安中斷5連勝（影音）

2022/05/15 12:03

〔體育中心／綜合報導〕洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）9下砸鍋，被白襪敲出再見安打，終場條紋軍2：3吞敗，中斷5連勝。

洋基終結者查普曼9下砸鍋。（美聯社）

洋基先發蒙哥馬利（Jordan Montgomery）今主投4.1局退場，被敲6安、包括挨1轟，失掉2分責失；白襪左投凱可（Dallas Keuchel）先發5局無失分，投出3次三振，兩位投手都無關勝敗。

洋基打線悶了7局，終於在8上靠連續安打得到1分，9上再靠高飛犧牲打進帳1分，追成2：2平手。

但洋基沒能開心太久，9下派出查普曼登板，1出局後，先被白襪敲安，又投出保送，接著輪到羅伯特（Luis Robert）打擊形成「古巴內戰」，羅伯特把握得點圈機會，敲出再見安打，一棒定江山。

查普曼此役投0.1局，被敲2安，投出1保送，失掉1分責失，承擔本季首敗，賽後防禦率1.54。

羅伯特。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。