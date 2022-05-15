MLB》洋基守護神9下砸鍋！ 挨白襪再見安中斷5連勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）9下砸鍋，被白襪敲出再見安打，終場條紋軍2：3吞敗，中斷5連勝。

洋基終結者查普曼9下砸鍋。（美聯社）

洋基先發蒙哥馬利（Jordan Montgomery）今主投4.1局退場，被敲6安、包括挨1轟，失掉2分責失；白襪左投凱可（Dallas Keuchel）先發5局無失分，投出3次三振，兩位投手都無關勝敗。

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洋基打線悶了7局，終於在8上靠連續安打得到1分，9上再靠高飛犧牲打進帳1分，追成2：2平手。

但洋基沒能開心太久，9下派出查普曼登板，1出局後，先被白襪敲安，又投出保送，接著輪到羅伯特（Luis Robert）打擊形成「古巴內戰」，羅伯特把握得點圈機會，敲出再見安打，一棒定江山。

查普曼此役投0.1局，被敲2安，投出1保送，失掉1分責失，承擔本季首敗，賽後防禦率1.54。

羅伯特。（美聯社）

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