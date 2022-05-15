MLB》百年來只有他和棒球之神做得到！ 大谷翔平締百轟寫鬼神紀錄

大谷翔平成為自「棒球之神」貝比魯斯之後，第2位生涯至少100轟、250K的投手。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍二刀流球星大谷翔平今天對戰運動家，睽違4場再度開轟，大聯盟生涯百轟達陣，他也成為史上第2位完成生涯100轟、250K次三振的投手。

天使今天與運動家進行雙重賽，大谷翔平首戰繳出雙安好表現，進帳1分打點，晚場續扛第3棒指定打擊，前2打席都繳白卷，5局上在二壘有人時，相中運動家先發歐勒（Adam Oller）對決的第一顆正中92.8英哩的伸卡球，擊成中外野2分砲，本季第7轟出爐，大聯盟生涯百轟達陣，他只花了469場就完成這項壯舉，寫下日籍球員最速紀錄，也是自松井秀喜和鈴木一朗之後，第3位在大聯盟達成百轟的日籍球員。

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據《ESPN Stats & Info》資料顯示，大谷翔平生涯累積100支全壘打和268次三振，成為自「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）之後，第2位生涯至少100轟、250K的投手。

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