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優霸盃》女團無緣衛冕、男團8強止步被罵翻 中國羽協主席道歉了

2022/05/15 13:02

優霸盃世界羽球女子團體錦標賽昨日落幕，中國遭南韓逆轉無緣衛冕，屈居亞軍。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕優霸盃世界羽球女子團體錦標賽昨日落幕，中國遭南韓逆轉無緣衛冕，屈居亞軍，男團的湯姆斯盃日前8強止步，中國羽協主席張軍受訪表示：「對不起讓大家失望了。」

身為奪冠熱門的中國女團，昨日與南韓惡鬥，最終5點打好打滿，以2：3被逆轉，亞軍作收；而男團湯姆斯盃，中國本屆參賽陣容多以新生代球員組成，8強遭遇衛冕軍印尼，被0：3橫掃止步8強，這是中國羽球26來首度在湯姆斯盃以及優霸盃都無緣冠軍。

對於表現不如預期，中國網友批評聲浪爆表，中國羽協主席張軍也出面回應，他首先談到女團表現，「首先還是跟國內的廣大球迷說一聲對不起，確實是讓大家失望了吧，可能全國的球迷都希望我們可以衛冕，但確實今天的結果讓大家失望了，不過我覺得隊員的表現還是很努力。」

張軍隨後稱讚陳雨菲等人的表現，至於關鍵第5點落敗，而且決勝局崩盤的王祉怡，張軍說道：「其實她也非常努力、非常盡力，你也知道她還是個小將，在這種關鍵球的時候，確實不是每個人都能頂住壓力，但我還是非常認可她的表現。」

「我們確實需要好好總結，讓我們變得更強大吧，這就是年輕隊員需要付的代價，首先我覺得我們還是想跟球迷說聲對不起。」張軍表示。

而男團的部分，張軍指出：「也是讓大家失望了，尤其沒有進入4強，特別是單打吧，之後教練組會進行適當調整，因為整個打法確實比較消極，另外雙打也是一樣，我們新的組合正透過比賽累積積分，也在不停的調試合適的組合，之後要讓更多的年輕隊員有機會來參賽，去和國際上的頂尖選手交流。」

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