NBA》專為G6而生的男人 揭密K湯過往歷史第六戰驚人數據

K湯普森。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士昨天淘汰灰熊,晉級西部冠軍戰。其中,過去總能在G6挺身而出的K.湯普森(Klay Thompson),前役再次擦亮射手招牌,全場飆進8顆三分球,攻下30分,又一次驗證江湖傳言名不虛傳。

G6開打前,K.湯普森系列賽場均僅16.2分,三分命中率更不及3成,正當大家都準備接受過去那位灣區自走砲在經歷前十字韌帶和阿基里斯腱斷裂後將永不復在時,他終於在熟悉的第六戰甦醒,首節連續命中3記3分球,個人獨拿11分,一掃前役遭灰熊痛宰39分恥辱。

K.湯普森後續手感並未降溫,他保持每到G6必爆發的優良傳統,後面3節共挹注19分,包括命中5顆三分球,拿到全隊最高的30分,其中決勝節最後倒數3分鐘,他砍進拉開差距的重要三分彈後,他更激動地跑向球迷面前,雙手高舉6個手指,彷彿告訴大家那個「為G6而生的男人」回來了。

