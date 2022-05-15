MLB》比棒球之神還狂！大谷翔平締造百轟壯舉 教頭：我不驚訝了

For the 100th time, Shohei Ohtani has gone deep. pic.twitter.com/dFTgf502op — MLB （@MLB） May 15, 2022

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今在天使與運動家的雙重賽第二戰，敲出大聯盟生涯百轟，總教練梅登（Joe Maddon）賽後絕讚表示：「我已經不再感到驚訝，這就是大谷現在的能耐。」

大谷此役在5上開砲，棒打運動家先發歐勒（Adam Oller），敲出中外野2分砲，本季第7轟出爐，同時達標大聯盟生涯百轟，終場天使9：1大勝，大谷單場5打數敲1安，就是1發全壘打，進帳2分打點，賽後打擊率0.255。

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大谷翔平。（法新社）

大谷成為繼松井秀喜（175轟）和鈴木一朗（117轟）後，史上第三位在大聯盟達成百轟的日籍球員，而且他只花459場比賽就達成這項壯舉，締造日將最速紀錄。

大谷達標百轟大紀錄，也是自「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）後，聯盟史上第2位生涯至少100轟、250K的投手，天使總教練梅登賽後表示：「這是他每天都在做的事情，我已經不感到驚訝，這就是大谷現在的能力。」

梅登直呼：「今日之後，大谷的表現會越來越好，身為一名棒球選手，他非常享受比賽。」梅登還逗趣說道：「作為百轟的獎勵，大谷得到了MC hammer（美國嘻哈音樂歌手）的簽名球。」

此外，日媒還點出一項紀錄，生涯敲出714轟的貝比魯斯，花了529場比賽才夯出生涯百轟，大谷足足比他快了70場。

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