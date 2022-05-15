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日職》粗暴言論大可不必！羅德洋砲不爽好球帶 飆罵主審被趕（影音）

2022/05/15 15:13

〔體育中心／綜合報導〕羅德連2天對主審的好球帶有意見！今日與歐力士之戰，洋砲萊爾德（Brandon Laird）在2局上飆罵主審白井一行，遭到驅逐出場。

昨日9局上半，羅德洋砲海克瓦利亞（Adeiny Hechavarria）被一顆偏低的143公里速球三振，成為比賽最後一個出局數，氣得對主審福家英登怒吼，井口資仁也走出休息室抗議，引發不小插曲，最終井口監督因為「侮辱性發言」被驅逐出場，執教生涯第2度被驅逐。

羅德洋砲萊爾德（右）今日飆罵主審白井一行，遭到驅逐出場。（取自推特）

今日羅德續戰歐力士，主審裁判是先前對佐佐木朗希「眼神殺」的白井一行，2局上半萊爾德身為首名打者上場，最終他被宮城大彌一顆內角141公里速球三振，萊爾德認為是顆壞球，相當不滿意這球的判決，轉頭對主審念念有詞，結果白井一行右手一揮將他趕出場，萊爾德嘴巴持續飆罵。

主審白井一行隨後向場內廣播表示：「萊爾德選手因為粗暴的言論被驅逐出場。」這也是羅德連2天有人抗議被驅逐，終場羅德5：8不敵歐力士，吞下2連敗。

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