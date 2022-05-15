路跑》臉部平權國道馬拉松重啟 女神拐拐共襄盛舉

女神「拐拐」小試身手參與3公里組賽事。（路跑協會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕去年因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻而取消的臉部平權運動台北國道馬拉松，今年頂住壓力重啟開跑，吸引國內逾5千名跑者共襄盛舉，最終由林秋杰、楊喬筑分別在男、女全馬稱王封后，

臉部平權運動台北國道馬拉松，是全台唯一在封閉國道進行的馬拉松盛事，陽光基金會邀請超過百位陽光選手（燒傷、顏損者及其家屬）參與，活動大使任家萱Selina特地為3公里組鳴槍並為參賽選手加油打氣；至於長期以行動默默支持陽光的S'dare創辦人拐拐（許采晴）也到場小試身手，用實際行動鼓勵陽光傷友與所有跑者一同跑上國道，運動出自信與健康。

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全程馬拉松由「市民跑者之王」李智群帶隊領先群，經過半程折返後「台南大迫傑」林秋杰反超並一路直奔終點，傷癒復出的林秋杰繳出2小時37分55秒，首次參加國道馬拉松就勇奪男子組冠軍，2020年全馬冠軍張景敦則以2小時40分15秒位居第2名。女子組則由楊喬筑拿下冠軍，她謙虛說：「因為高手都沒來的關係，這個冠軍真是撿到的。」

臉部平權運動台北國道馬拉松全馬男子組冠軍林秋杰。（路跑協會提供）

臉部平權運動台北國道馬拉松全馬女子組冠軍楊喬筑。（路跑協會提供）





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