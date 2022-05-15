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NBA》最好的球員決定G7勝負 丁丁看好隊友東契奇

2022/05/15 15:38

東契奇。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕聯盟龍頭太陽台灣時間明早8點，將與來勢洶洶的獨行俠進行搶七生死戰，決定西部爭冠門票誰屬，儘管各界看好鳳凰城的絕對主場優勢，但獨行俠後衛「丁丁」汀維迪（Spencer Dinwiddie）認為，這不代表一切，最棒的球員將會決定勝負。

「我沒經歷過第7戰，但在主、客場都打過面臨淘汰的比賽。」據《thesportsrush》、《Clutch Points》等美國媒體報導，大戰前夕，汀維迪受訪時信心喊話，強調太陽即使例行賽戰績64勝18負笑傲全聯盟，甚至坐擁季後賽所有主場優勢，但「第7場通常有利於擁有最佳球員的球隊。」他更認為明星後衛隊友「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic），正是西部次輪表現最出色，即使接下來出征鳳凰城，勢必飽受全場一面倒敵意與沉重壓力。

「就算太陽是季賽最強勁旅，這正是你為此而活的時刻。」汀維迪強調，G7屬於最佳球員，「很顯然他們在家裡，環境非常惡劣。但你知道他們也說，第7場通常是由最好的球員來完成，我相信我們在這個系列賽中也有這樣的表現。這將是場撼動人心的激烈碰撞。」年僅23歲的東契奇，生涯第三度參與季後賽，表現持續提升，尤其這個系列賽中，繳出場均32.2 分、9.8籃板、7.5 助攻，攻守全能無人能擋。

西部次輪太陽、獨行俠殺得難分難解，各自在主場搶下3勝；至於獨行俠上次客場射下太陽，還得追溯至2019年11月30日例行賽，當時東契奇豪取42分、9籃板、11助攻。　

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