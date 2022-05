MLB》「讓日本蒙羞！」薛哲無視開球大使 日網友氣炸了（影音）

薛哲。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕大都會塞揚強投薛哲(Max Scherzer)昨因賽前練投沒讓開球嘉賓有機會開球,賽後引發熱議,根據日媒報導,大都會已經致上歉意。

大都會昨舉辦日本傳統之夜,邀來日本駐紐約總領事森美樹夫開球,但當他準備走上投手丘開球時,薛哲絲毫沒有察覺,大使先是在旁等待,最後被球團人員請退場。

日媒《Sponichi Annex》取得日本駐紐約領事館的說法指出,大都會方面稱是內部安排開球時間出現問題,對此感到很抱歉,接下來會再安排一個時間讓大使開球。領事館也提到,會繼續要求大都會對進行進一步說明,並採取相應的措施。

這則新聞在日本入口網站引起熱烈討論,日本網友群情激憤表示,「讓公眾人物出醜的話發展成國際問題也不意外,不只是薛哲、球隊、教練也有問題,不僅要道歉還要查明責任歸屬,並給予應有處分」、「就算薛哲沒有察覺到,廣播也可以啊!真的無法理解,總領事是日本政府代表,讓日本蒙羞了,希望政府提出正式的抗議。」

This person was supposed to throw out the first pitch at the Mets game. Max Scherzer did NOT care pic.twitter.com/qY5DCfBK1b