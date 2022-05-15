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MLB》「讓日本蒙羞！」薛哲無視開球大使 日網友氣炸了（影音）

2022/05/15 17:22

薛哲。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大都會塞揚強投薛哲（Max Scherzer）昨因賽前練投沒讓開球嘉賓有機會開球，賽後引發熱議，根據日媒報導，大都會已經致上歉意。

大都會昨舉辦日本傳統之夜，邀來日本駐紐約總領事森美樹夫開球，但當他準備走上投手丘開球時，薛哲絲毫沒有察覺，大使先是在旁等待，最後被球團人員請退場。

日媒《Sponichi Annex》取得日本駐紐約領事館的說法指出，大都會方面稱是內部安排開球時間出現問題，對此感到很抱歉，接下來會再安排一個時間讓大使開球。領事館也提到，會繼續要求大都會對進行進一步說明，並採取相應的措施。

這則新聞在日本入口網站引起熱烈討論，日本網友群情激憤表示，「讓公眾人物出醜的話發展成國際問題也不意外，不只是薛哲、球隊、教練也有問題，不僅要道歉還要查明責任歸屬，並給予應有處分」、「就算薛哲沒有察覺到，廣播也可以啊！真的無法理解，總領事是日本政府代表，讓日本蒙羞了，希望政府提出正式的抗議。」

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