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湯優盃》14冠霸主印尼前三點全輸！印度男團勇奪隊史首冠

2022/05/15 18:03

印度收下本屆湯姆斯盃冠軍。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕湯姆斯盃世界羽球男團賽今進行決賽，印度隊最終以3：0擊敗尋求衛冕的印尼隊，勇奪隊史首冠。

男單第一點印度超新星森（Lakshya Sen）苦戰三局以8：21、21：17、21：16逆轉印尼一哥金廷（Anthony Sinisuka Ginting），花了1小時05分鐘為印度搶得好彩頭。

接下來男雙一樣是三局大戰，印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）以18：21、23：21、21：19擊退印尼組合阿赫桑（Mohammad Ahsan）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo），幫助團隊取得聽牌優勢。

退無可退的印尼第三點男單派出世界第8的好手克里斯提（Jonatan Christie），但他以15：21、21：23不敵印度前球王斯里坎特（Kidambi Srikanth），讓印度直落三收下本屆湯姆斯盃冠軍。

印尼過去在湯姆斯盃曾14度封王，為史上第一，此次衛冕失利後，也讓過往五屆冠軍都由不同國家奪得，上次有隊伍能完成衛冕已經是2012年的中國隊。

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