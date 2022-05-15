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MLB》直球均速破100英哩！ 雙城菜鳥刷新本季最狂紀錄（影音）

2022/05/15 18:51

〔體育中心／綜合報導〕雙城火球男杜蘭（Jhoan Duran）今天在比賽中飆出了本季大聯盟最快的103.3英哩（約166.2公里）火球，還刷新雙城隊史最速紀錄。

杜蘭103.3英哩的火球超越紅雀的後援投手海爾斯利（Ryan Helsley）在5月初投的103.1英哩火球，刷新本季最快紀錄，今天杜蘭主投1局飆出1K，沒有被打出安打完成3上3下。

儘管刷新本季最快球速紀錄，但這位24歲的年輕人依舊謙遜地表示：「也許有些人會對此感到關注，但我只是試著執行我的投球，我只想要丟好球，沒有去思考球從我手中出去時有多快。」

杜蘭在今天刷新本季大聯盟最快球速。（法新社）

杜蘭是雙城隊農場當中第5名的新秀，小聯盟生涯幾乎都扮演先發的他在今年初登大聯盟，改以後援投手的身分出賽，也因此他能夠盡情發揮球探報告達70分高分的火球功力。數據指出，本場比賽前，大聯盟有13顆102英哩以上的火球，杜蘭佔了其中6顆，而在今天過後，杜蘭又多投出5顆102英哩以上的火球，本季杜蘭的直球均速高達100.3英哩。

本賽季杜蘭12場出賽都是後援，主投16.2局，防禦率3.24，拿下0勝1敗2次救援成功，送出25次三振，只有3次四壞保送，每局被上壘率0.78，被打擊率1成69。

除了一手精彩的火球外，杜蘭還能投曲球、卡特球，以及一顆「伸卡指叉球（Splinkers）」，本季這顆伸卡指叉球的均速高達96.0英哩，杜蘭用它三振掉7名打者，僅次於速球的10名打者。

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