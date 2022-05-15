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NBA》柯瑞寫生涯季後賽最慘命中率 美媒點出勇士隱憂

2022/05/15 20:06

柯瑞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金州勇士「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）和K湯普森（Klay Thompson）在面對曼菲斯灰熊的第六戰當中合力攻下了59分並轟進14顆三分球。其中，K湯普森在本場今三分球14投8中並繳全隊最高30分。但今《CBS Sports》專欄作家巴特金（Brad Botkin）就點出柯瑞在接下來所要克服的問題。

巴特金特別指出柯瑞除了幾次的戰術空檔機會，實際上很難找到機會投籃。在整個系列賽當中，柯瑞三分球命中率僅32%，整個系列賽命中率也才41%。這是柯瑞進NBA以來所寫下季後賽生涯最差的命中率。

「但在面對接下來的比賽當中，你會想，如果柯瑞跟K湯普森的投籃表現如此不穩定，你很難想像勇士隊有機會擊敗太陽隊或獨行俠隊，尤其是他們少了可以倚賴的菁英防守了。」

不過巴特金表示柯瑞即使投籃不進也能證明了自己在進攻面的造詣，「即使柯瑞的投籃沒有命中，他也會不停地運球進攻，不停地跑動，不停地投籃，為其他人創造進攻機會。」柯瑞在季後賽中仍然有五場比賽得到30分。到目前為止，只有公鹿隊上的「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出更好的成績。

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