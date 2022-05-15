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PLG》簡浩狂砍9顆三分球創紀錄 夢想家驚奇逆轉勇士

2022/05/15 19:47

夢想家簡浩單場三分球18投9中，拿下31分、6助攻，出手和命中數皆創本土球員最高。（記者方賓照攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台新夢想家今作客富邦勇士，幾乎全場一路被對手壓著打，但第4節射手簡浩演出驚奇，他單節投進5顆三分球獨攬15分，加上小將王振原關鍵時刻穩穩在罰球線上拿下分數，助夢想家以104：100逆轉勇士，終止2連敗。

近期吞下2連敗的夢想家，今作客勇士，由於陣中有3名球員進入防疫健康管理程序，加上忻沃克右膝前十字韌帶撕裂傷、陳振傑右手指間撕裂傷持續缺陣，今天僅登錄10人。

開局雙方你來我往，第2節勇士一度將領先擴大到雙位數，但夢想家射手簡浩適時挺身而出，兩記三分球助夢想家迎頭趕上，今天狀況火燙的辛特力在半場拿下22分，帶領勇士在前兩節打完取得9分領先。

第3節夢想家頻頻在外圍開火，簡浩、錢肯尼輪流命中三分球，而勇士則靠著塞瑟夫單節進帳11分的發揮，加上辛特力在該節讀秒階段投進三分球，勇士帶著7分領先進入決勝節。

簡浩在第4節狂砍5顆三分球，幫助夢想家在終場前4分多鐘時超前，兩隊展開拉鋸，最後43秒林俊吉切入，拿下超前的2分。

替補上陣的王振原，在終場前17秒成功防守取得球權後，切入上籃又造成對手犯規，罰球線上展現強心臟，兩罰俱中，讓夢想家保有領先優勢，讀秒階段，勇士又發生失誤，只能眼看對手帶走勝利。

夢想家簡浩單場三分球18投9中，拿下31分、6助攻，出手和命中數皆創本土球員最高；吉爾貝克繳出全隊次高17分、16籃板。勇士辛特力進帳全隊最高28分、6籃板，塞瑟夫14分。

蔡文誠。（記者方賓照攝）

曾文鼎。（記者方賓照攝）

張宗憲。（記者方賓照攝）

辛特力。（記者方賓照攝）

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