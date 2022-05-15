中職》從小就是棒球好手 草屯囝仔為獅隊開球「夢想實現」

統一獅邀來草屯囝仔開唱並開球。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕2022統一獅有球必應廟宇季活動，萊恩獅王建醮大典活動，今日台南棒球場府城獅吼宮正式登場，賽前也特別邀請草屯囝仔擔任開球嘉賓，迎接熱鬧廟宇季盛會，草屯囝仔也特別帶少年家、你的形影、詩山郭忠福及扛壩子四首膾炙人口歌曲，讓廟宇季活動充滿熱鬧音樂饗宴。

今日萊恩獅王廟宇季建醮大典，府城獅吼宮廟方也特別規劃，擲杯大賽尋找一日爐主、萊抽籤詩、萊祈願活動，讓民眾感受不一樣的廟宇文化樂趣。今日萊擲杯大賽獅迷楊志韜以7個聖筊勝出成為本日府城獅吼宮一日爐主，擁有專屬一日爐主背心，並擔任賽前打擊嘉賓，也成為超幸運球迷，草屯囝仔也為一日爐主祝賀，在背心上簽名，沾沾爐主好運喜氣。

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統一獅邀來草屯囝仔開唱並開球，頗欣賞他們的陳傑憲還在場邊隨著歌聲起舞。（記者林正堃攝）

陳傑憲是草屯囝仔粉絲。（記者林正堃攝）

賽前獅隊安排草屯囝仔李明倉擔任開球嘉賓，李明倉從小就是棒球好手，也曾經報名參加過測試會，但他指出，因為小時候比較不會想，中途就烙跑，往自己喜歡的音樂發展，不過也很開心音樂讓自己能踏上台南棒球場。李明倉表示，除了用音樂給球迷不同的饗宴外，能夠站上投手丘為統一獅開球，對他來說是夢想實現，很謝謝統一獅給予機會，讓身為獅迷的他感到十分榮耀，更指出獅隊舉辦廟宇季活動推廣不一樣的文化，真的是別出心裁。「從我們踏到球場時，從場外燈籠、建醮佈置真的很特別，還有現場的布袋戲演出，可以感受到球隊的用心，是身為獅迷的榮耀。」

統一獅邀來草屯囝仔開唱並開球。（記者林正堃攝）

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