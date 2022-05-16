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MLB》比大谷魔鬼指叉更出色！天使左投再進化的殺手鐧（影音）

2022/05/16 07:02

山度瓦是天使季初表現最好的投手之一。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕本季天使隊的戰績能夠大幅提升，除了主力打者開始回神外，穩定的先發輪值亦是關鍵，去年大谷翔平的「鬼神指叉」締造幾乎無人能及的恐怖數據，本季換成他的隊友，25歲左投山度瓦（Patrick Sandoval）的變速球寫下噁心紀錄。

大聯盟官網指出，本季至今（5月15日）至少面對30個打席的球種中，山度瓦的變速球被打擊率為0，表現次佳的球路為教士克里斯麥（Nabil Crismatt）的變速球，被打擊率為0.057，第三是柏尼斯（Corbin Burnes）的曲球，被打擊率為0.067。去年被打擊率僅0.087的大谷翔平指叉球，在今年的被打擊率為.231，且已經挨了兩轟。

今年打者面對山度瓦的變速球一共30打數0安打，35個打席當中他共用這顆球送給對手20次三振，三振率高達57.1%，這幾乎是本季最頂尖的單一球種三振率，只輸給一個人的一個球種，那就是大谷翔平的指叉球，本季大谷翔平指叉球的三振率高達61.5%。除此之外，本季當打者想要揮擊山度瓦的變速球，一半以上都只能揮棒落空，在本季至少讓對手50次揮棒的球種當中，山度瓦的變速球有著高達52.4%的揮空率，是所有球種中最高。

然而，山度瓦的變速球一開始並不是他的主要武器球，甚至這顆球一開始幾乎只會在面對右打時投出：「我從來沒想過它會變成我最棒的球種，我總認為我最好的是曲球。」、「我從以前到現在都把曲球視為最佳球種，但當我進入職業後，變速球卻成為比我其他球種還好的變化球。」

2015年第11輪被太空人選進，2018年因為馬度納多（Martin Maldonado）交易案被送往天使隊，成為山度瓦變速球被發掘的契機。「我認為當我來到天使球團的首場出賽後，他們（打者）就持續對變速球揮棒落空，所以我們就一直call變速球，然後我也就繼續丟這顆變速球。」

不過山度瓦在2019年初登板後隔年僅出賽9場，2021年球季他直到5月中才投了首場先發，在12場先發中，山度瓦繳出防禦率3.31，27.8%三振率的表現，不過隨後就因為背部的壓力反應結束球季。今年球季，健康的山度瓦在5場先發中投了26.2局，拿下1勝1敗防禦率2.03的表現，面對112名打者送出27次三振，只被打了3支長打，還沒被打過全壘打。

令人驚訝的是，山度瓦本季的直球幾乎可說是「肉包球」，雖然山度瓦的變速球共投了118球，面對35打席、30打數沒被敲出任何安打，但他的直球卻讓對手27打數敲出多達14安打，被打擊率高達5成19，僅用直球送出1次三振。

山度瓦之所以能在本季初取得成功，變速球的進步是一大關鍵，另一個關鍵在於滑球的使用。數據指出，山度瓦本季的變速球比起上季，水平位移多了2.4英吋，來到15.5英吋，同時垂直位移也比去年多增加了1.6英吋，從28.2英吋來到29.8英寸。

滑球方面，本季山度瓦的滑球被打擊率僅0.143，投出6次三振，而他滑球的旋轉軸幾乎與他變速球的旋轉軸呈180度，這個現象被稱作旋轉鏡像（spin mirroring），能讓打者更難在球種變化前分辨，同時這兩顆球的速度也相當類似，變速球為84.5英哩，滑球為85.5英哩，都在85英哩左右，因此兩顆球的組合成為山度瓦相當重要的武器。

山度瓦的變速球除了能夠與滑球搭配外，他本季也將這顆球控得更加理想。數據顯示，山度瓦本季的變速球有49.2%投在灰色地帶（shadow zone）中（意即好球帶內、外各一顆球的位置），比上一季40%還要高，同時變速球投到紅中的機率也從17.3%大幅降低到10.4%。

儘管本季山度瓦的表現，可能會被更受鎂光燈青睞的大谷翔平與楚奧特（Mike Trout）給掩蓋，但他依舊會是天使想要繼2014年後闖進季後賽的一大關鍵。山度瓦說：「我想要在比賽時讓隊伍繼續保有競爭力，這就是先發投手的工作。我認為隨著球季持續進行，我會變得更穩定，特別是因為我還想要把我的變速球雕琢得更好。」

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