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PLG》「練球最早到、最認真」夢想家替補王振原表現感動教練

2022/05/15 20:30

夢想家新秀王振原在比賽末段的罰球是球隊能夠獲勝的關鍵。（記者方賓照攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台新夢想家今作客富邦勇士，雖然一路被壓著打，但第4節在簡浩單節5顆三分球帶領下以104：100逆轉勇士，其中新秀王振原在關鍵第4節打滿，還在最後關頭展現強心臟，穩穩在罰球線上拿下分數，助隊帶走勝利。

23歲的王振原高中時期是HBL乙組球隊彰化高中的成員，上大學後則加入政大雄鷹，雖然上場時間不多，但曾被政大總教練陳子威稱讚是「最認真的球員」。

王振原在去年選秀會中以第3輪、第14順位被夢想家選中，本季上場時間也不多，平均出賽3分50秒，今天在第4節打滿，進帳5分，PLG生涯首度得分。對於最後讀秒階段站上罰球線，他說：「其實不會緊張，之前我也模擬過很多次。」今天一同出席記者會的簡浩則虧他說，「這對他來說跟喝水一樣。」

對於決勝關頭獲得大量出賽時間，王振原說：「很開心教練有注意到我，不會因為我是板凳球員就忽略我，也很開心能夠把握機會，無論進攻防守都有做到教練的要求。」

夢想家教練朱利爾斯給予王振原肯定，「練球時即便我提早到球場，就看到他已經在自主訓練，練球總是最早到、在場上總是最認真的，所以我也很有信心，他可以在場上打完。」朱利爾斯提到，自己的球員生涯和王振原很像，總是被放在板凳上，出賽時間不多，所以看到他今天有這樣的表現，令他相當感動。

第一年站上職業舞台，且也是乙組球員出身，王振原表示，自己其實不太有上場時間的壓力，「平常練球多跟隊友學習，教練也不斷給我信心。」除了場上的訓練，他也另外自己加強重量訓練等，提升競爭力，「很開心我的努力被看見，我也希望我的例子能鼓勵到很多人，不要害怕去追逐夢想。」

夢想家新秀王振原在比賽末段的罰球是球隊能夠獲勝的關鍵。（記者方賓照攝）

朱利爾斯對王振原的態度給予肯定。（記者方賓照攝）

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