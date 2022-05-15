中職》「綱總」的帶兵初體驗 賽後談一大可惜

統一獅代理總教練高志綱。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅賽前爆出新增疫情，也讓今天以「不完全體」出賽，且由高志綱代理被列為密切接觸者的總教練林岳平掌兵符。對於終場以2：7不敵樂天桃猿，「綱總」賽後從投、打、守三方面都有提及，但最可惜之處，他直指4局一、三壘的得分機會，「沒有打回來，確實造成士氣上的落差。」

獅隊賽前新增5名球員確診，包括牛棚大將陳韻文、江承峰、劉予承、劉軒荅，以及捕手林岱安，也對此從二軍拉上4名投手邱浩均、李其峰、江國謙、姚杰宏，以及江亮緯和林祖傑兩名野手支援。

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只是獅隊先發投手布雷克以往的最佳拍檔林岱安確診，也讓他此役要和較不熟悉的陳重羽搭配，此役他只投5.2局就挨3轟失7分吞敗。對於布雷克的狀況，高志綱表示，「今天布雷克球路是稍微有偏高，我覺得是在投捕之間的搭配節奏方面，可以有做得更好的空間，也可能是不太習慣重羽的蹲捕，所以彼此還再摸索。」

至於獅隊今天讓江國謙、李其峰等投手剛升一軍就出賽，高志綱也表示，「當然跟比賽局面也有關，後面落後，讓二軍捕上來的投手做些測試，我覺得做得還不錯！」只是昔日當家游擊手林祖傑今天歸隊，卻在8局替捕上來後就出現失誤，也讓高志綱忍不住笑說：「第一顆漏掉，可能太久沒有在晚上比賽了，而且台南內野的燈光確實不太好掌握，不過他還是有經驗的選手，後面的滾地球、雙殺，都處理得不錯，現在就是他對晚場比賽的視覺要再適應。」

對於代掌一軍的初體驗，「綱總」則認為，「還好啦，比賽又不是只靠一個人。」他認為主要比較可惜是4局下那個機會，沒有把它打回來，「我覺得會造成士氣上的落差，如果有得分，可能局面也會不一樣。」

布雷克。（記者林正堃攝）

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