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湯優盃》粉碎中國16冠美夢 「隱藏的配角」擺脫2大陰影終發光

2022/05/16 07:02

申玉靜在優霸盃決賽爆冷拿下第五點幫助南韓奪冠。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓隊在優霸盃世界羽球女子團體錦標賽睽違12年封后，其中世界排名第46的申玉靜力退亞錦賽金牌王祉怡最為關鍵，也讓這位南韓女單第3席有了發光的機會。

申玉靜此次在小組賽3戰全都拿下勝利，8強對丹麥與4強對日本因南韓都以3：0拿下，她都沒有上場，決賽面對中國隊，前四點雙方戰成2：2平手，申玉靜在關鍵第5點頂住壓力，以28：26、18：21、21：8，激戰1小時28分力退世界第15的王祉怡，幫助南韓奪下睽違12年的冠軍，也讓中國第16冠夢碎。

南韓媒體對這一冠欣喜若狂、直呼奇蹟，《SPOTV NEWS》在報導裡稱「先前一直被中國與日本等國掩蓋的南韓女子羽球隊終於擺脫陰影，成為世界的中心。」

報導裡形容關鍵功臣申玉靜是「隱藏的配角」，內文也介紹了她的羽球路，來自忠清北道忠州市的申玉靜母親，曾是羽球選手，青少年時期曾與現任國家隊選手姜敏赫合拍獲得2016年密陽公開賽混雙冠軍。

申玉靜在進入成人賽事後轉為單打，不過在前面有「天才少女」安洗瑩、金佳恩之下，始終未能受到矚目，默默擔任南韓第3單打的她終於在優霸盃發揮自己的價值，其中成池鉉的指導也幫了很大的忙。

過去曾是南韓女單第一把交椅的成池鉉，就是2010年南韓首度在優霸盃奪冠的成員之一，她在今年宣布正式高掛球拍，也馬上開始進行經驗傳承，此次擔任南韓隊單打教練就收到成效，賽後她告訴BWF，當時只告訴子弟兵申玉靜在場上要保持冷靜，「她被隊友激勵到了，我對第五場比賽本來就抱有希望，但她發揮出來的水準真的讓我很驚喜。」

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