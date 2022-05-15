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網球》波蘭天才少女5連冠慶功：吃很多提拉米蘇！

2022/05/15 22:15

史薇泰格。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕法網紅土大滿貫暖身的羅馬網賽，當今世界球后史薇泰格（Iga Swiatek）決賽直落2輕取突尼西亞一姊賈珀（Ons Jabeur）後，又當眾跪地喜極而泣，笑捧冠軍盃時這位年輕衛冕者還透露如何慶功：「今天我要吃很多提拉米蘇。」

近況甚佳的史薇泰格，從2月起杜哈、印地安泉、邁阿密、斯圖加特，直到本週義大利首都，已勢如破竹接連橫掃5座金盃，也締造超狂28連勝，這位20歲波蘭「天才少女」領獎時說：「感謝我的團隊和我的家人，你們每週都和我在一起，我知道有時候這很累。因為有你們，我才能取得越來越多的勝利和榮譽。希望這會給你們帶來快樂，讓你們相信我可以不設限的繼續前進。」

強勢二連霸的史薇泰格，坦承贏球時相當激動，「這種情緒很難描述，儘管這週都直落2獲勝，但實際比賽過程對我來說還是相當艱難。這是我第一次衛冕冠軍，感覺很奇妙，大家都可以看到我們為此付出多少努力。所以我要吃很多提拉米蘇來慶祝，不留任何遺憾。」

史薇泰格已經超越2014至15年美國傳奇天后小威廉絲（Serena Williams）的27連勝障礙，獨居職業女網2000年以來第4長紀錄，前3名依序為大威廉絲（Venus Williams）35連勝、小威2013年34連勝、比利時漢妮（Justine Henin）2008年32連勝。

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