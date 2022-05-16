網球》慶幸帶著冠軍進入法網！喬帥拚出紅土衛冕行情

喬科維奇在羅馬贏得個人本季遲來的首冠。

（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕因為拒絕接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，本季僅參賽5站的喬科維奇（Novak Djokovic），如今總算在羅馬贏得個人本季遲來的首冠，塞爾維亞世界球王強勢回歸，也對接下來法網紅土大滿貫衛冕更具信心。

「我可以說感到驚喜。有個明確的比賽計劃，知道會發生什麼，一切按部就班進行，確實打出完美的第1盤。」一盤未失殺入冠軍戰，並挾6：0、7：6（7：5）擊退希臘第4種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），喬帥解釋整場戰況，其實比外界想像的更加艱難，「之後就有點緊張，在這種高水準對抗中，往往1、2分就能扭轉局面，尤其他以4：1重新回到比賽。」

請繼續往下閱讀...

喬帥坦承，確實差點被西西帕斯逼進決勝盤，所幸自己及時找回手感滅火，「搶7局我們都有壓力，或許我打的好一點，很高興再度獲勝。」

5月22日就滿35歲的喬帥，用職業生涯第1001場單打勝利，成為羅馬6冠王，同時締造破紀錄的第38座ATP千分等級名人賽金盃，即將在位長達370週的當今球王說：「過去幾週我一直在重建，我知道自己紅土上最佳狀態通常出現在羅馬，所以能夠帶著冠軍進入法網，是再好不過了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法