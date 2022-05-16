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WTT韋斯切斯特支線賽 莊智淵男單闖進決賽

2022/05/16 03:00

〔中央社〕台灣「桌球教父」莊智淵今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）韋斯切斯特支線賽男單準決賽以4比2擊敗日本選手戶上隼輔，闖進決賽，將尋求6年來首座國際單打賽事冠軍。

41歲的莊智淵男子單打世界排名第25，11日起在紐約市近郊的韋斯切斯特（Westchester）參加WTT支線賽（WTT Feeder），與陳思羽搭檔混合雙打奪冠外，單打也一路過關斬將，前4輪都以直落四晉級。

莊智淵在男單準決賽遭遇6號種子、世界排名第49的戶上隼輔。

開賽後兩人各拿兩局，第5局初戰況膠著，莊智淵之後連拿6分，拉開差距，錯過兩個局點後以11比7順利拿下。

第6局莊智淵乘勝追擊，一開始就連拿5分，20歲的戶上隼輔雖嘗試反擊，但難以扳平比數。莊智淵在第2個賽末點把握機會，底線激烈對抽後製造戶上揮空失誤，11比6再拿一局，莊智淵勝利瞬間高舉左手歡呼。

此役歷時45分鐘，逐局比數分別為8比11、11比2、11比8、5比11、11比7、11比6。

莊智淵將在美東時間15日傍晚的男單決賽迎戰擊敗日本選手田中佑汰晉級的德國好手杜達（Benedikt Duda），爭取2016年以來首座國際單打賽事冠軍。

WTT韋斯切斯特支線賽共6名台灣選手參賽。莊智淵男單殺進決賽，高承睿止步32強。女子單打陳思羽、鄭怡靜與劉馨尹都止步8強，李昱諄止步16強。鄭怡靜與李昱諄搭檔雙打止步8強。莊智淵與陳思羽搭檔奪冠，為上週在加州佛利蒙特（Fremont）奪冠後再嘗WTT支線賽混雙冠軍滋味。（編輯：施施）1110516

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