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NBA》塔圖姆聯手G.威廉斯轟50分 塞爾提克淘汰衛冕軍公鹿闖東冠

2022/05/16 07:05

賽爾提克淘汰衛冕軍公鹿，系列賽4勝3負晉級東部決賽。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東部次輪決生死的第7戰今天回到波士頓TD花園舉行，塞爾提克一哥塔圖姆（Jayson Tatum）拿23分，加上G.威廉斯（Grant Williams）爆發轟進7顆三分球，攻下全場最高27分，率隊在下半場打爆對手，終場以109：81淘汰衛冕軍公鹿，系列賽4勝3負晉級東部決賽。

塞爾提克前一場靠塔圖姆的46分演出力挽狂瀾，將系列賽扳成3：3，今回到主場出戰公鹿，塔圖姆上半場投進4顆三分球，拿17分，且全隊外線命中率40.9％，遠優於公鹿的15.8％，綠衫軍半場以48：43領先。

塔圖姆在第3節只打4分16秒就吞下第4犯，但塞爾提克G.威廉斯單節投進3顆三分球，加上J.布朗（Jaylen Brown）進攻上也有所貢獻，兩人合力拿20分，單節打出31：21的攻勢持續擴大優勢。

塞爾提克在第4節延續火力，反觀公鹿則是陷入貧攻，被對手單節30：17的「一波流」給徹底擊垮，雙方差距更一度來到全場最大的28分，衛冕軍在比賽末段還是未能彌平差距，勝負也提前底定。

塞爾提克5人得分雙位數，塔圖姆有5顆三分球，拿23分，另有8助攻、6籃板，G.威廉斯27分、6籃板，J.布朗有19分，替補的派理查德 （Payton Pritchard）14分，而史馬特（Marcus Smart）也有11分貢獻，全隊投進22顆三分球，外線命中率高達40％，成為獲勝最大關鍵，綠衫軍自2020年後再度重返東部決賽。

公鹿火力不足，三分球準星僅12.1％，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）全場26投10中拿25分、20籃板、9助攻的「準大三元」，J.哈勒戴（Jrue Holiday）21分，B.羅培茲（Brook Lopez）15分，波提斯（Bobby Portis）10分。

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