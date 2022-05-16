NBA》不惜一切代價！ 最年輕總管誓要把莫蘭特留下

莫蘭特。（資料照，法新社）



〔體育中心／綜合報導〕前日剛以史上最年輕33歲獲選為年度最佳總管，曼菲斯灰熊隊總經理克萊曼（Zach Kleiman）在今日表示灰熊隊將不惜一切代價將陣中明星後衛莫蘭特（Ja Morant）留下，並以其為核心打造奪冠陣容。

灰熊隊在例行賽以全聯盟戰績第二的好成績挺進季後賽。季後賽在面對金洲勇士的比賽中，莫蘭特在G3因傷缺席接下來的比賽後，灰熊隨即在G6遭到淘汰。儘管曼菲斯灰熊隊是一隻小市場球隊，但他們的休賽季目標是保持球隊化學反應，同時贏得總冠軍。灰熊隊在NBA球隊當中商品銷售排名第十，而莫蘭特的商品則在球員當中排名第九。

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對於灰熊隊未來的發展，克萊曼提到「我們會盡全力留下球隊想留下來的人。保證不會有任何問題產生。」克萊曼更強調，這正是灰熊老闆佩拉（Robert J. Pera）所決定。「我們並不擔心曼菲斯是一隻小市場球隊而有所拘謹之類的問題，無論我們最終續約誰，我們都不會有任何問題。」

對於留在曼菲斯灰熊隊，莫蘭特也表達強烈渴望「我很高興來到這裡。孟菲斯是我的家，如果你想問我，我想繼續留在孟菲斯嗎？絕對是，無庸置疑。」莫蘭特將在休賽季將成為整個NBA自由市場上的熱門話題，而他也有資格在這個休賽季獲得最長五年的大合約。

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