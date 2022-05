MLB》連兩天開轟敲174公里雷射彈 大谷翔平美日通算150轟只差一步

大谷翔平連續兩天開轟。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕天使日籍二刀流球星大谷翔平昨日完成大聯盟生涯百轟里程碑,今天續戰運動家連兩天開轟,天使終場以4:1贏球,收下2連勝。

大谷翔平此役延續昨日開轟好手感,今天擔任第3棒指定打擊,首局首打席就從運動家先發投手蒙塔斯(Frankie Montas)手中敲出中外野2分砲,本季第8轟出爐,助隊先馳得點,美日通算全壘打累積至149轟,只差1轟就能締造150轟里程碑。這一轟擊球初速高達108.3英哩(約174公里),飛行距離有425英呎。

大谷翔平連續兩天開轟。(美聯社)

大谷翔平3局上第2打席獲得故意四壞球保送,第5局敲出內野滾地球靠著對手失誤上壘,隨後盜二壘遭阻殺出局,8局上最後打席敲出二壘滾地球出局,大谷翔平今天總計3打數1安打,另有2分打點和1次保送,打擊率升至2成57。

天使首局靠大谷翔平2分砲先馳得點,倫登(Anthony Rendon)和瓦拉斯奎茲(Andrew Velazquez)分別在最後2局敲安打回1分打點,天使終場以4:1贏球,天使先發投手山度瓦(Patrick Sandoval)主投6.1局失1分,本季第2勝順利入袋,繳出6局失2分優質先發的蒙塔斯悲情吞下第4敗。

Shohei Ohtani Home Run

108.3 MPH 32° 425 Feet



Shohei Ohtani homers (8) on a fly ball to center field. Mike Trout scores.

95.9 MPH sinker thrown by Frankie Montas.#Angels 2 - Athletics 0 Top 1st

