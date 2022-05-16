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MLB》連兩天開轟敲174公里雷射彈 大谷翔平美日通算150轟只差一步

2022/05/16 07:51

大谷翔平連續兩天開轟。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍二刀流球星大谷翔平昨日完成大聯盟生涯百轟里程碑，今天續戰運動家連兩天開轟，天使終場以4：1贏球，收下2連勝。

大谷翔平此役延續昨日開轟好手感，今天擔任第3棒指定打擊，首局首打席就從運動家先發投手蒙塔斯（Frankie Montas）手中敲出中外野2分砲，本季第8轟出爐，助隊先馳得點，美日通算全壘打累積至149轟，只差1轟就能締造150轟里程碑。這一轟擊球初速高達108.3英哩（約174公里），飛行距離有425英呎。

大谷翔平連續兩天開轟。（美聯社）

大谷翔平3局上第2打席獲得故意四壞球保送，第5局敲出內野滾地球靠著對手失誤上壘，隨後盜二壘遭阻殺出局，8局上最後打席敲出二壘滾地球出局，大谷翔平今天總計3打數1安打，另有2分打點和1次保送，打擊率升至2成57。

天使首局靠大谷翔平2分砲先馳得點，倫登（Anthony Rendon）和瓦拉斯奎茲（Andrew Velazquez）分別在最後2局敲安打回1分打點，天使終場以4：1贏球，天使先發投手山度瓦（Patrick Sandoval）主投6.1局失1分，本季第2勝順利入袋，繳出6局失2分優質先發的蒙塔斯悲情吞下第4敗。

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