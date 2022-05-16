MLB》我問天！海盜無安打贏紅人 火球怪物繳生涯代表作悲情吞敗

紅人火球新秀格林繳出生涯代表作，卻悲情吞下本季第6敗，並列全聯盟最多。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕全場沒有敲出安打還能贏球！今天海盜對上紅人就上演這樣的罕見戰況，紅人火球新秀格林（Hunter Greene）繳出生涯代表作，主投7.1局飆9K，未讓對手敲出安打，但卻因8局下的2次保送讓對手攻下致勝分，海盜終場就以1：0險勝，格林悲情吞下本季第6敗，並列全聯盟最多。

格林本季前6場先發都未繳出優質好投，也沒有投滿6局，今天對上紅人繳出生涯代表作，主投7.1局用118球都是生涯新高，未被敲出安打還飆出9次三振，但保送過多成為致命傷，單場投出5次保送，8局下連投2次保送，而接替的沃倫（Art Warren）也未能守成，一上來就投出保送，讓海盜攻佔滿壘，海伊斯（Ke'Bryan Hayes）的內野滾地球送回全場唯一的1分。

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紅人打線也受制於昆塔納（Jose Quintana）的好投，他主投7局無失分，僅被敲出3支安打，而紅人全場也只敲出4支零星安打，最終以0：1苦吞，近期苦吞2連敗，本季26敗也是全聯盟最多。

無安打贏球在大聯盟史上共發生過6次，上一次要追溯到2008年道奇與天使之戰，全場敲出5支安打的天使，最終以0：1敗給道奇，吞下敗投的苦主是威佛（Jered Weaver）。

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