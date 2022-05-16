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NBA》從深陷拆夥危機到冠軍熱門 綠衫軍主帥：我們絕非僥倖

2022/05/16 10:12

烏杜卡挺過開季戰績不佳危機，並率隊再度挺進東部決賽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今天搶七大戰以109：81擊敗衛冕軍公鹿，晉級東部決賽。從開季打得跌跌撞撞到如今成為碩果僅存還未放假的4支球隊，總教練烏杜卡（Ime Udoka）賽後告訴現場記者，「我們絕非僥倖！」

綠衫軍雖然以東部第2之姿挺進季後賽，不過球隊並非一帆風順，開季戰績不及5成，甚至連附加賽資格都打不進去，還爆出當家後衛「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）公開指控J.布朗（Jaylen Brown）、塔圖姆（Jayson Tatum）不想傳球，引爆隊內休息室氣氛問題，雙探花拆夥流言四起。

但到了明星賽前，隨著新任主帥烏杜卡越來越適應球隊陣容，球隊戰績也一開始一飛衝天，不僅戰績重回5成大關，更一度28戰豪取24勝，一躍站上東部龍頭。烏杜卡今天賽後也提到，「下半季戰績就是對我們現在最好的證明。」

根據統計指出，塞爾提克明星賽後場均淨勝12.7分高居聯盟第1，並與排名第2的灰熊5.1分有著不小差距。綠衫軍也把絕佳近況帶至季後賽，首輪面對擁有杜蘭特（Kevin Durant）及厄文（Kyrie Irving）坐鎮的籃網，竟兵不血刃橫掃對手，次輪雖然遭遇公鹿頑強抵抗，但仍靠著全員皆兵7戰力退對手。

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