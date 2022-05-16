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NBA》G.威廉斯轟27分成致勝功臣 塔圖姆戲稱:不該習慣一直出手

2022/05/16 10:07

G.威廉斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕G.威廉斯（Grant Williams）在G7波士頓塞爾提克戰勝密爾瓦基公鹿隊的比賽中發揮了重要作用，單場猛轟7顆三分球，與陣中老大哥塔圖姆（Jayson Tatum）聯手猛攻50分，成功淘汰衛冕軍。賽後塔圖姆戲稱G.威廉斯（Grant Williams）不該習慣一直出手。

今年剛滿23歲的G.威廉斯（Grant Williams）在比賽中拿下27分，但他也以22次出手的成為塞爾提克陣中出手數最多的球員。塔圖姆在賽後知道了這項數據後，隨即開玩笑說「你以後不能習慣出手這麼多次。」

不過，塔圖姆並沒有忘記給予隊友G.威廉斯（Grant Williams）鼓勵，「G.威廉斯為我們贏得了一場季後賽。關鍵的第七場」塔圖姆也表示，要是沒有G.威廉斯，公鹿在有著「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）坐鎮在禁區，比賽將會很難分出高下。

本場比賽塞爾提克眾志成城，塔圖姆攻下23分，6籃板、8助攻附帶1封阻，G.威廉斯27分、6籃板，J.布朗也拿下19分，比賽上半場，公鹿隊仍以5分差緊咬戰局，但下半場風雲變色，公鹿隊下半場僅得38分，不及塞爾提克的61分，也讓塞爾提克抓住機會，一舉贏下比賽。

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