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MLB》道歉野球！24歲小將生涯首支再見安 道奇逆轉終結4連敗（影音）

2022/05/16 10:46

〔體育中心／綜合報導〕道奇今靠24歲小將拉克斯（Gavin Lux）9局下半再見安打，以5：4氣走費城人，終結4連敗，也避免系列賽被橫掃。

道奇逆轉勝。（法新社）

兩隊系列賽前3戰，道奇被費城人重砲哈波（Bryce Harper）狂轟猛炸，前3戰都輸球，今日哈波因接受PRP（高濃度血小板血漿注射）治療缺席，道奇要避免在主場被橫掃窘境。

道奇二壘手拉克斯，今日2局上半發生守備失誤，讓已經2出局的費城人展開一連串攻勢，單局打下4分，道奇則在3、4局分別靠貝茲（Mookie Betts）開轟、馬恩西（Max Muncy）適時安打，追回2分。

之後兩隊攻勢稍嫌降溫，道奇8下靠貝茲再度建功，掃出長打追成3：4落後，9下1分領先的費城人派出克納貝爾（Corey Knebel）關門，未料道奇在2出局後點燃攻勢，貝林傑（Cody Bellinger）擊出三壘安打，之後泰勒（Chris Taylor）選到保送，接著上場的拉克斯敲出右外野二壘安，是一支2分打點的再見安打，道歉野球幫助球隊逆轉對手。

拉克斯。（美聯社）

拉克斯今日雖然發生守備失誤，讓球隊陷入落後，但在9下關鍵時刻將功折罪，擊出生涯首支再見安打成為英雄，單場3打數敲1安，有2分打點，選到1保送，賽後打擊率0.250。

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