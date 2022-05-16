NBA》東契奇砍35分 獨行俠G7痛宰太陽挺進西部冠軍戰

獨行俠一哥東契奇狂轟35分，率隊大勝太陽，搶下西部冠軍戰門票。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕太陽和獨行俠的西部準決賽G7今登場，太陽竟打得荒腔走板，半場已經輸30分；獨行俠一路握有領先優勢，一哥東契奇狂轟35分，替補上陣的汀維迪也有30分進帳，終場獨行俠以123：90狂勝太陽，搶下西部冠軍戰門票，將和勇士交鋒。

上季闖進總冠軍戰的太陽，在今年例行賽以64勝18負，位居聯盟龍頭，創下隊史最佳的紀錄，今年被看好能再次挑戰金盃。他們在這系列賽以2：0開局，沒想到在客場丟了3戰被扳平，被獨行俠把戰線延長到G7。

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獨行俠上半場攻守皆優於太陽，東契奇（Luka Doncic）繳出全隊最高27分，一人的得分和太陽全隊一樣多，另外替補上陣的汀維迪投進4顆三分球，進帳21分，兩人幫助獨行俠在半場打完以57：27大幅領先。

太陽進攻相當低迷，半場團隊命中率只有24.4%，還有7次失誤，也讓他們追分更加困難。下半場，太陽狀態也沒能回穩，第3節讓獨行俠擴大領先到超過40分，為比賽定調。

獨行俠今團隊命中率達56.8%，東契奇繳出全隊最高35分、10籃板，替補上陣的汀維迪拿下30分、3籃板。

太陽團隊命中率僅37.2%，替補上陣的C.強森（Cameron Johnson）繳出全隊最高12分，保羅（Chris Paul）進帳10分。值得一提的是，保羅依舊沒能突破魔咒，這是他生涯第5次球隊在取得2：0領先後，被對手逆轉翻盤；同時這也是連續第3年，NBA例行賽第1沒能闖進分部冠軍戰，過去兩季分別是爵士和公鹿。

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