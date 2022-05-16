MLB》球來就打！ 費城人外野手超離譜揮棒引熱議（影音）

Yency Almonte got Odúbel Herrera to swing at a slider between his legs. pic.twitter.com/7VUmB8JyQr — Fabian Ardaya （@FabianArdaya） May 15, 2022

〔體育中心／綜合報導〕今日費城人做客於道奇主場。不過在7局上半，費城人外野手耶雷拉（Odubel Herrera）在面對一顆貼身滑球所做出的反應，產生了好笑的一幕。

在今日的比賽中，滿壘的局面，耶雷拉在場上面對道奇第四任投手阿爾蒙特（Yency Almonte），耶雷拉在球數上以一好兩壞領先。但耶雷拉在面對阿爾蒙特所投出的滑球卻像是著魔了一樣，即使球從他的雙腿之間經過，一樣也要揮棒，最終仍是揮棒落空。

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耶雷拉。（USA TODAY Sports）

這件事也引起諸多美國球迷討論，有人表示：「這個真的是爛透了」「這是我看過大聯盟歷史上最糟糕的揮棒」「年度最糟揮棒」「要多瘋狂，耶雷拉竟然往身上的球揮棒重點是還給我揮空??」

值得注意的是，耶雷拉追打壞球率高達48.7%，在本賽季至少出場50次的打者中排名第四。 不過至少他的揮棒並沒有讓球擊中自己，不然就會像發生在光芒捕手米吉亞（​Francisco Mejia）身上的事情一樣，當時他對一顆往自己臀部上的快速直球作攻擊，但最終揮棒落空且球也擊中自己。

Francisco Mejia is gonna want to forget this AB pic.twitter.com/nBwykCxNea — Starting 9 （@Starting9） May 12, 2022

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