MLB》你沒看錯！紅雀42歲「普神」生涯初登板 締百年珍稀紀錄（影音）

You never know what you're going to see when you come to the ballpark.@PujolsFive finishes the W for the @cardinals! pic.twitter.com/DM4aUkE4R1 — MLB （@MLB） May 16, 2022

〔體育中心／綜合報導〕你沒看錯！紅雀42歲老將「生化人」普侯斯（Albert Pujols）今在球隊大幅度領先時，完成生涯初登板，引起熱議。

普侯斯今擔任第5棒指定打擊，單場3打數敲2安、包括1支二壘安打，選到2次保送，進帳1分打點，跑回2分，賽後打擊率0.239。

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值得一提的是，這場比賽紅雀火力爆發，8局打完已經15：2遙遙領先，但在9上卻迎來最高潮一刻，普侯斯居然站上投手丘，完成生涯初登板，全場球迷值回票價，也在網上掀起話題。

普侯斯。（法新社）

大聯盟記者Sarah Langs指出，自從1901年以來，普侯斯以42歲又119天的年紀，成為聯盟121年來第二老完成生涯初登板的選手，僅次1929年Lena Blackburne的42歲又225天。

普侯斯今日在投手丘上，幾乎都用滑球、曲球對付打者，另外投了一顆變速球，最快球速69.6英哩，後援1局被敲3安，包括挨背靠背全壘打，失掉4分責失，出現1保送，用滾地球抓下最後一個出局數時，普侯斯也振奮握拳，獲得全場滿滿掌聲。

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