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MLB》老虎小將6局狂飆11K 率汽車城系列賽橫掃金鶯

2022/05/16 12:06

史庫柏爾繳出6局好投。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎今天靠著25歲年輕左投史庫柏爾（Tarik Skubal）6局狂飆11K無失分好投，加上卡布雷拉（Miguel Cabrera）生涯第505轟全壘打助陣，終場5：1力克金鶯，喜迎3連勝，系列賽橫掃對手。

老虎系列賽開打前，近19場苦吞16敗，絲毫沒有去年冬天大肆補強重返榮耀氣勢，不過近期面對美東戰績較差的金鶯積極進補，前2戰都收下勝利，今天派出開季至今團隊最穩先發投手史庫柏爾掛帥，他主投6局，飆出11次三振，並讓對手揮空高達21次，只被打出3支安打，這也是他生涯第三次單場三振超過雙位數。

賽後，史庫柏爾防禦率降至2.50，高居美聯所有投手前10名，且目前為止已連續14局未失分。他今天用球數剛好100顆也成為老虎本季第2位先發投球數超過100顆的球員，前一位是前天繳出6.2局無失分的「E-Rod」E.羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）。

老虎打擊群今天也有所貢獻，其中表現最佳的老將卡布雷拉，3局下轟出一發陽春砲，生涯第505轟出爐，高居史上第27名，隨後更敲出一安，安打總數也來到3020支，與名將帕梅洛（Rafael Palmeiro）並列史上第29名。

卡布雷拉505轟出爐。（美聯社）

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