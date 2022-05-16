NBA》A-Rod在太陽主場打瞌睡 網友戲稱：我在現場也會睡著（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太陽和獨行俠西部準決賽G7今天在太陽主場開打，前洋基明星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）也慕名來到現場觀看天王山之戰，但卻在比賽中被攝影機拍到竟然在場邊打瞌睡。



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底下網友也紛紛回應A-Rod打瞌睡的狀態，「睡得很香甜，就跟太陽上半場的狀態一樣」「笑死，要是我在現場，我也會睡著」「他不知道那邊有攝影機會拍到他嗎?」「球賽無聊到想睡著哈哈」

A-Rod與他的女友。（法新社）

獨行俠在半場結束時將領先優勢擴大到30分，這是NBA歷史上搶七大戰中領先最多的分差，並且獨行俠在半場僅讓太陽隊拿下27分，而獨行俠球星東契奇（Luka Doncic）一人在上半場拿下的分數就跟太陽整隊一樣多。

這場比賽從一開始就一面倒，並且到下半場太陽都被打得無招架之力，即使在末節拿下40分也無力回天，最終獨行俠隊靠著33分大分差以123：90大比數敗給了達拉斯獨行俠。

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