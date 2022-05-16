NBA》沒冠軍命？保羅寫生涯最慘紀錄 37歲後失誤比進球多

保羅。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽今在G7驟死戰，以90：123被獨行俠痛宰，無緣西部冠軍戰，陣中老將保羅（Chris Paul）不僅再度錯失爭冠機會，還寫下生涯最慘紀錄。

太陽此役荒腔走板，未能打出該有競爭力，保羅全場攻下10分、1籃板、4助攻，正復值-39，《ESPN Stats & Info》數據指出，保羅創下生涯單場正負值最差紀錄，包括例行賽和季後賽在內。

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此外，《StatMuse》也表示，保羅已經連續輸掉4場搶7大戰，生涯在G7戰績為3勝5敗。而他滿37歲後，已經打了5場比賽，傳出27次助攻，發生22次失誤，有20次犯規，命中17球，失誤比進球數還多。

太陽主帥M.威廉斯（Monty Williams）雖然為今日的敗仗攬責，但保羅表示，自己才是應該擔下輸球責任的人，「作為控球後衛，作為球隊的領袖，這都是我的責任。」

CP3 since turning 37 （5 games）:



27 assists

22 turnovers

20 fouls

17 baskets



The Point God has an expiry date of exactly 37 years. pic.twitter.com/ivlNpLI6bs — StatMuse （@statmuse） May 16, 2022

Chris Paul finished with a +/- of -39, the worst in his NBA career, regular season or playoffs. pic.twitter.com/n8pN6saC8I — ESPN Stats & Info （@ESPNStatsInfo） May 16, 2022

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