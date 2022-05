NBA》沒冠軍命？保羅寫生涯最慘紀錄 37歲後失誤比進球多

保羅。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕太陽今在G7驟死戰,以90:123被獨行俠痛宰,無緣西部冠軍戰,陣中老將保羅(Chris Paul)不僅再度錯失爭冠機會,還寫下生涯最慘紀錄。

太陽此役荒腔走板,未能打出該有競爭力,保羅全場攻下10分、1籃板、4助攻,正復值-39,《ESPN Stats & Info》數據指出,保羅創下生涯單場正負值最差紀錄,包括例行賽和季後賽在內。

此外,《StatMuse》也表示,保羅已經連續輸掉4場搶7大戰,生涯在G7戰績為3勝5敗。而他滿37歲後,已經打了5場比賽,傳出27次助攻,發生22次失誤,有20次犯規,命中17球,失誤比進球數還多。

太陽主帥M.威廉斯(Monty Williams)雖然為今日的敗仗攬責,但保羅表示,自己才是應該擔下輸球責任的人,「作為控球後衛,作為球隊的領袖,這都是我的責任。」

