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MLB》比肩棒球之神！42歲普神驚喜初登板 想學大谷翔平飆火球

2022/05/16 15:15

〔體育中心／綜合報導〕紅雀42歲老將「生化人」普侯斯（Albert Pujols）今日站上投手丘，完成生涯初登板，成為今日大聯盟熱門話題。

今日擔任指定打擊，還敲出2安、選到2次保送的普侯斯，在9上球隊15：2遙遙領先巨人時登板，迎來比賽最高潮一刻，最終普侯斯後援1局被敲3安，包括挨背靠背全壘打，失掉4分責失，用27球抓下3個出局數，在球迷滿滿的掌聲中，完成生涯初登板，終場紅雀15：6獲勝。

普侯斯（右）。（美聯社）

普侯斯驚喜站上投手丘，大聯盟官網指出，生涯至少敲出600轟，且有登板投球紀錄的選手，史上目前僅有2人，除了今日的普侯斯外，另一位是「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）。

普侯斯賽後逗趣表示：「我很確定貝比魯斯生涯初登板的首局，沒有像我一樣失掉4分。」

見證普侯斯上場投球，巨人總教練凱普勒（Gabe Kapler）表示：「我們都玩得很開心，是時候拋下大比分落敗的結果並享受其中，我相信普侯斯永遠不會忘記這一刻，我們的打者也會永遠記得，他們曾面對站在投手丘上的普侯斯。」

對於普侯斯的初登板，紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina）表示：「他必須學會把球壓下來。」若莫里納有天站上投手丘，他笑說自己表現會比普侯斯好。

此外，記者問及可以從前天使隊友大谷翔平那裡得到什麼建議時？普侯斯說道：「如果我能像大谷一樣飆出100英哩的火球，那就會更有意思了。」

普侯斯。（USA TODAY Sports）

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