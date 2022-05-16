NBA》獨行俠闖西部決賽！ 「丁丁」飆30分喜獲千萬獎金

汀維迪。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在今天獨行俠成功在搶七大戰擊敗太陽闖入西部冠軍系列戰後，陣中的後衛汀維迪（Spencer Dinwiddie）成為最大贏家，不僅球隊晉級同時還能獲得一筆獎金。

知名記者Marc Stein指出，在汀維迪與巫師簽訂的合約中，若球隊最終能闖入分區冠軍系列賽的話，那他將獲得57萬1427美元的獎金（約1702萬台幣）。

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雖然汀維迪在這次在季後賽場均僅13.2分、3.5助攻，比起他例行賽在獨行俠場均15.8分、3.9助攻的成績有所下滑，但他成功在這場關鍵的搶七大戰中證明了自己的身價，單場15投11中攻下全隊第二高的30分，與隊友布朗森（Jalen Brunson）、東契奇（Luka Doncic）攜手送走了西部第一種子的太陽。

且今年汀維迪不僅有機會獲得一筆獎金，記者Fred Katz的報導中提到，巫師的合約中不只有闖入分區冠軍賽的獎金，若最終球隊奪冠的話，他將會獲得1美元的獎金，當時汀維迪受訪時曾表示，希望球隊將1美元換成100個美分硬幣來支付這筆費用，相信若獨行俠最終奪冠的話，老闆庫班（Marc Cuban）絕對會很樂意完成他的心願。

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