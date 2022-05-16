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T1》正式接掌雲豹兵符 劉嘉發要用「爸爸的心態」帶領球員

2022/05/16 16:35

劉嘉發接桃園雲豹總教練。（桃園雲豹提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園雲豹職業籃球隊今天宣布，技術顧問劉嘉發正式接任總教練，期盼以自身經驗傳承給雲豹球員。

雲豹4月10日更換總教練，由總經理蘇翊傑暫代，劉嘉發則是以技術顧問身份一同協助訓練，經歷5場比賽磨合與熟悉狀況後，球團今正式宣布由劉嘉發出任總教練。

蘇翊傑表示，當初會先以代理身份接總教練，主要是因需要一些時間說服劉嘉發，他說：「除了考量到接近球季尾聲業務繁忙，擔心無法全心投入於球員訓練上，加上覺得寶哥（劉嘉發）是目前最適合的人選，這段時間積極與寶哥溝通，現在他願意接下重任後，自己也很開心。」

劉嘉發除了擁有中國職籃CBA、WCBA、NBL豐富執教資歷外，也曾在SBL、WSBL分別領軍球隊闖入總決賽。

劉嘉發表示，球隊剛成立之初，總經理蘇翊傑希望他以顧問角色來給年輕人建議，從未有想過接總教練的想法，就連當初中國球隊找上門也都拒絕。

不過，球隊的情況一直在改變，只能盡全力去幫忙，談起為何願意接任雲豹總教練職務，劉嘉發則說：「其實我的想法很簡單，就是傳承，然後培育出一些未來籃壇人才與教練。」

「我太太一直希望我不要再接總教練，但我很清楚翊傑的想法，他想要凝聚球隊情感，所以才會找了過去戰友、教練來這支球隊，過去我年輕時帶領他們，是用哥哥的心態，大家一起成長，現在我要幫助他們，只是心境不同了，反而像是爸爸了，不論是我對他們，或是他們對我，都要付出情感，真的很謝謝公司這麼看重我，給我這個機會。」劉嘉發說。

由於雲豹本季有很高機會打進季後賽，臨危授命接下總教練職務後，劉嘉發認為，這段時間持續不斷灌輸球員「在場上要有激情」的想法，要做這份工作，就必須把該拿出來的東西展現出來，之後才能談贏球或是其他事情。

劉嘉發。（桃園雲豹提供）

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