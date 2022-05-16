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MLB》紅雀爆打巨人 老將投捕搭檔奪勝創紀錄

2022/05/16 18:31

莫里納與韋恩萊特。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今日紅雀於自家主場以15：6血洗來訪的巨人，甫從新冠傷兵名單歸隊的40歲先發右投韋恩萊特（Adam Wainwright）繳出6局失2分的優質先發，在打線力挺下，與39歲鐵捕老搭檔莫里納（Yadier Molina）奪下兩人合作的第203勝，刷新高懸大聯盟59年的紀錄。

拿下這場勝利後，韋恩萊特與莫里納將投捕搭檔勝場數紀錄推進至203勝，正式超越由勇士史潘（Warren Spahn）和克蘭道爾（Del Crandall）於1949至1963年所締造的202勝，成為大聯盟史上最多勝場數的投捕搭檔。同時只差13場比賽，他們就能再達成史上最多場投捕先發場次紀錄。

此役紅雀狂掃17支安打，包含3發全壘打。其中貢獻2安打、1轟與本季新高4分打點的莫里納賽後謙虛表示，「我所做的一切都是為了球隊，以及今晚的勝利。」韋恩萊特更笑道，自己完全忘記創紀錄的事，直到總教練馬摩爾（Oliver Marmol）上前恭喜，「這很酷，如果我每次先發時，打線都能像今晚一樣兇猛，我完全能接受。」

而本場另一大焦點，就是於9局上場投球的42歲「生化人」普侯斯（Albert Pujols），此役他也有2安、1打點的進帳。看著老隊友創紀錄，普侯斯真摯表示，「征戰球場多年，能跟著你到最後的，仍是你所建立起的情誼。人們總說紀錄就是拿來打破的，但這我可不確定。一對投捕搭檔能一同奮戰許久，我不認為這紀錄還能被超越。我很開心他們辦到了。」

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