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MLB》普侯斯生涯初登板 竟讓他締造大谷翔平也辦不到的紀錄

2022/05/16 17:58

「投手」岡薩雷茲對「投手」普侯斯開轟。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕巨人今日被紅雀以15：6大比分痛宰，紅雀甚至在比賽後段推出「普神」普侯斯（Albert Pujols）登板投球，讓巨人26歲外野手岡薩雷茲（Luis Gonzalez），意外締造一項本賽季首見，同時連二刀流球員大谷翔平都辦不到的紀錄。

今天的比賽巨人早早就以大比分落後給紅雀，因此在7上2出局時，巨人選擇不要繼續消耗投手戰力，決定取消指定打擊，把原本的左外野手岡薩雷茲叫上投手丘，並換上魯夫（Darin Ruf）鎮守左外野。

岡薩雷茲接替登板後主投1.1局被打1支安打沒有失分，而紅雀在9上派出普侯斯上場投球，岡薩雷茲於2出局壘上有2名跑者時，對普侯斯敲出一發三分砲，這發全壘打也成為本季「投手」所敲出的首轟。

本季大聯盟實施國聯指定打擊制，因此先發投手並不需要上場打擊。但由於大谷翔平的緣故，聯盟增設「大谷條款」，讓先發投手能夠以指定打擊身分待在打線當中，退場後也能繼續以指定打擊的身份上場打擊。所以在今天前，本季還沒有任何一位球員以投手身分開轟，岡薩雷茲反而因為今日的小插曲，意外達成連真正的二刀流選手大谷翔平都未能完成的紀錄。

岡薩雷茲在7下從左外野手轉為投手，主投1.1局沒有自責分。（美聯社）

普侯斯今天生涯初登板。（法新社）

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