MLB》卡諾轉戰教士首役 5打數掛蛋、守備也有瑕疵

教士隊39歲老將卡諾。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕剛轉戰教士隊的39歲老將卡諾(Robinson Cano),今天面對勇士隊的比賽中擔任先發第七棒、鎮守二壘,5打數沒有貢獻,教士隊在延長賽11局打進4分,最後以7:3贏球。

卡諾日前遭大都會指定讓渡(DFA),成為自由球員,最後轉戰教士。他今天全場5打數沒有敲安,吞下1次三振,賽後打擊率降至0.174。

請繼續往下閱讀...

此外,卡諾在守備上也發生瑕疵,2局下勇士杜瓦爾(Adam Duvall)擊出右外野安打,原先的勇士二壘跑者史旺森(Dansby Swanson)上到三壘,但教士右外野手邁爾斯(Wil Myers)第一時間沒有接好球,他回傳內野時,卡諾也沒有接好,讓史旺森跑回本壘得分,勇士先持得點。大聯盟官方紀錄上是給邁爾斯傳球失誤。

前9局打完雙方戰成3:3平手進入延長賽,11局上教士韓籍選手金河成擊出帶有1分打點的二壘安打,突破平手僵局,接著教士再靠野手選擇、以及邁爾斯揮出2分打點的關鍵安打,單局攻進4分,奠定勝基。

教士先發瑪斯古夫(Joe Musgrove)主投6局失3分2分自責無關勝敗,克里斯麥(Nabil Crismatt)後援2局賞4次三振、沒有失分,收下本季第2勝;勇士後援投手史蒂芬斯(Jackson Stephens)投2局失2分1分自責,吞本季首敗。

Robinson Cano's first game for the Padres pic.twitter.com/TN4dWml9Du