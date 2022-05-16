晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》卡諾轉戰教士首役 5打數掛蛋、守備也有瑕疵

2022/05/16 18:48

教士隊39歲老將卡諾。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕剛轉戰教士隊的39歲老將卡諾（Robinson Cano），今天面對勇士隊的比賽中擔任先發第七棒、鎮守二壘，5打數沒有貢獻，教士隊在延長賽11局打進4分，最後以7：3贏球。

卡諾日前遭大都會指定讓渡（DFA），成為自由球員，最後轉戰教士。他今天全場5打數沒有敲安，吞下1次三振，賽後打擊率降至0.174。

此外，卡諾在守備上也發生瑕疵，2局下勇士杜瓦爾（Adam Duvall）擊出右外野安打，原先的勇士二壘跑者史旺森（Dansby Swanson）上到三壘，但教士右外野手邁爾斯（Wil Myers）第一時間沒有接好球，他回傳內野時，卡諾也沒有接好，讓史旺森跑回本壘得分，勇士先持得點。大聯盟官方紀錄上是給邁爾斯傳球失誤。

前9局打完雙方戰成3：3平手進入延長賽，11局上教士韓籍選手金河成擊出帶有1分打點的二壘安打，突破平手僵局，接著教士再靠野手選擇、以及邁爾斯揮出2分打點的關鍵安打，單局攻進4分，奠定勝基。

教士先發瑪斯古夫（Joe Musgrove）主投6局失3分2分自責無關勝敗，克里斯麥（Nabil Crismatt）後援2局賞4次三振、沒有失分，收下本季第2勝；勇士後援投手史蒂芬斯（Jackson Stephens）投2局失2分1分自責，吞本季首敗。

教士隊韓籍球員金河成。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。