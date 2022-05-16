MLB》卡諾轉戰教士首役 5打數掛蛋、守備也有瑕疵

教士隊39歲老將卡諾。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕剛轉戰教士隊的39歲老將卡諾（Robinson Cano），今天面對勇士隊的比賽中擔任先發第七棒、鎮守二壘，5打數沒有貢獻，教士隊在延長賽11局打進4分，最後以7：3贏球。

卡諾日前遭大都會指定讓渡（DFA），成為自由球員，最後轉戰教士。他今天全場5打數沒有敲安，吞下1次三振，賽後打擊率降至0.174。

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此外，卡諾在守備上也發生瑕疵，2局下勇士杜瓦爾（Adam Duvall）擊出右外野安打，原先的勇士二壘跑者史旺森（Dansby Swanson）上到三壘，但教士右外野手邁爾斯（Wil Myers）第一時間沒有接好球，他回傳內野時，卡諾也沒有接好，讓史旺森跑回本壘得分，勇士先持得點。大聯盟官方紀錄上是給邁爾斯傳球失誤。

前9局打完雙方戰成3：3平手進入延長賽，11局上教士韓籍選手金河成擊出帶有1分打點的二壘安打，突破平手僵局，接著教士再靠野手選擇、以及邁爾斯揮出2分打點的關鍵安打，單局攻進4分，奠定勝基。

教士先發瑪斯古夫（Joe Musgrove）主投6局失3分2分自責無關勝敗，克里斯麥（Nabil Crismatt）後援2局賞4次三振、沒有失分，收下本季第2勝；勇士後援投手史蒂芬斯（Jackson Stephens）投2局失2分1分自責，吞本季首敗。

Robinson Cano's first game for the Padres pic.twitter.com/TN4dWml9Du — MLB Errors （@mlberrors） May 15, 2022

教士隊韓籍球員金河成。（法新社）

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