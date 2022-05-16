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NBA》獨行俠大比分差KO太陽 教頭奇德「噹」唱衰者

2022/05/16 20:27

獨行俠球星東契奇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西部準決賽第七戰，獨行俠今天以123：90大勝全聯盟戰績最佳的太陽，相隔11年再度挺進西部冠軍賽。獨行俠總教練奇德（Jason Kidd）則是打趣說，大多人認為這是場大比分差的比賽，他們是對的，但猜錯贏球的隊伍。

獨行俠今天強壓擁有主場優勢的太陽，上半場只讓太陽拿到27分，獨行俠一度最多領先到46分，最後以33分之差打爆對手，收下西部冠軍賽門票。

ESPN》報導，奇德賽後受訪時表示，「沒人給我們一個機會，很多人都說這會是一場比分懸殊的比賽，是阿，他們是對的，但沒有把我們放在贏球的那一方。」

獨行俠的防守端在前鋒布拉克（Reggie Bullock）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）的帶領下，強大的防守能力讓太陽隊上半場只拿到27分，太陽明星控衛保羅（Chris Paul）、布克（Devin Booker）、中鋒艾頓（DeAndre Ayton）三人在上半場合計15投僅中1。

「不是只有我，今天是整支球隊的功勞。」全場得到35分的獨行俠球星東契奇（Luka Doncic）表示，「今天真的太不可思議，我從未看過有第七戰的表現像這場一樣，不記得上次有球隊在客場做到是何時了，所以我真的為我們球隊今天的表現感到自豪。」此外，東契奇在這系列賽7戰平均有32.6分、9.9顆籃板、7次助攻的優異表現。

獨行俠總教練奇德。（法新社）

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